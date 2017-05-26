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الإثنين.. وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يزوران القاهرة
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

الإثنين.. وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يزوران القاهرة

2017-05-26 09:03:11

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو، سيقومان بزيارة عمل للقاهرة يوم 29 مايو الجاري.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أمس الخميس “إن لافروف وشويجو سيجريان مع نظيريهما المصريين، سامح شكري وصدقي صبحي، مشاورات في إطار صيغة (2+2)، التي تجمع وزيري خارجية ودفاع البلدين”.. مشيرة إلى أن الوزيرين الروسيين سيلتقيان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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