حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أن مئات من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية دخلوا مرحلة حرجة.

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان أن أطباءها زاروا جميع الأسرى المضربين عن الطعام، وهم “ويراقبون وضعهم عن كثب”.

ويأتي نداء اللجنة بعد مرور 39 يوما على بدء الأسرى الفلسطينيين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أبرز الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

وقال رئيس دائرة الصحة في الصليب الأحمر بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إنه بعد ستة أسابيع من بدء الإضراب عن الطعام، “نشعر بالقلق حيال التداعيات المحتملة على صحتهم، من وجهة نظر طبية.. إنها تدخل مرحلة حرجة”.

ودعت المنظمة في بيانها السلطات وجميع الأطراف المعنية “إلى إيجاد حلّ يجنب صحة المعتقلين أي ضرر أو وفيات”.

وأوضحت اللجنة أنها زادت عدد موظفيها الذين يزورون الأسرى الفلسطينيين و “عززت حوارها مع سلطات السجون”.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها على تواصل منتظم مع أقرباء الأسرى المضربين عن الطعام”، ولاحظت أن قلق العائلات يزداد في ظل منعها من زيارة ذويها في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن الصليب الأحمر هو المنظمة الدولية الوحيدة التي يسمح لها بمقابلة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.