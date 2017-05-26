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مصر لـ«قطر»: لدينا «جيش قوي» يستطيع الرد
وزير الخارجية سامح شكري‎

مصر لـ«قطر»: لدينا «جيش قوي» يستطيع الرد

2017-05-26 09:00:33

رد وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، على تدخل الدوحة، في الشؤون المصرية الداخلية، وذلك بعد تصريحات أمير دولة قطر تميم بن جمد، المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين.

ووجه شكري، في تصريحات مع فضائية “دريم”، رسالة شديدة اللهجة إلى قطر، قائلاً: “للصبر حدود.. ومصر لديها قدرات كبيرة وقادرة على التأثير على الدوحة”.

وأضاف وزير الخارجية، أن الدبلوماسية المصرية حكيمة ومتزنة وقوية ومؤثرة للغاية في تصرفاتها، مشدداً على أن القيادة المصرية وأجهزة الدولة المصرية، لديها قدرة على حماية مصالحها من أي إساءة تحاول أن تنال منها.

وأشار شكري إلى أن مصر لها الحق في أن ترد بالشكل المناسب لحماية مصالحها، في الوقت المناسب، على أي تدخل في شؤونها، وأنها لديها قوات مسلحة على كفاءة عالية.

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