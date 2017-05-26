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«التموين»: مد معرض «أهلاً رمضان».. ويرجى «عدم التخزين»
الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين
الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين

«التموين»: مد معرض «أهلاً رمضان».. ويرجى «عدم التخزين»

2017-05-26 08:59:58
محيط - خالد الريس

أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أنه تم مد فترة معرض “أهلا رمضان” لمدة أسبوع بشكل اضافي، موضحا أنه كان من المقرر غلق المعرض غدا.
وأعلن رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن قرار مد فترة المعرض جاء لإقبال المواطنين على المعرض مما يعكس الأسعار الجيدة للسلع وتوافرها بالمعرض.
وناشد المواطنين بشراء احتياجاتهم فقط وعدم الشراء بكميات كبيرة للتخزين للسيطرة على الأسعار، نافيا وجود أي أزمات في توافر السلع.

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