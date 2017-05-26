يلقى الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، خطابا بمقر قاعة مؤتمرات “ميسه برلين” حول التعايش السلمى بين الأديان وضرورة تفعيل حوار الثقافات، وذلك فى إطار مشاركته فى احتفالية حركة الإصلاح الدينى فى أوروبا فى برلين.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن زيارة الدكتور أحمد الطيب لألمانيا جاءت استجابة لدعوة البرلمان الألماني لشيخ الأزهر تعبيرا عن دعم مؤسسة الأزهر كمرجعية الإسلام الصحيح الأولى في العالم، لافتا إلى أن فعاليات الزيارة ستنتهي غدًا.

وأضاف “شومان”، أن شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب زار موقع حادث الدهس أمام كنيسة الذاكرة بالعاصمة الألمانية برلين، ووضع إكليلًا من الزهور في موقع حادث الدهس، تعبيرا عن سماحة الدين الإسلامي والتأكيد على رفض الإسلام لكافة مظاهر العنف والإرهاب.