شب حريق بمصنع أثاث بمدينة دمياط الجديدة، وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد صبحي الديدمواني، لمكان الحادث، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونشبت النيران في الطابق الثاني من المصنع، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وبحسب التحريات المبدئية للمباحث، لا توجد شبهة جنائية في الحادث.