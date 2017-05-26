توقع اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أن تشهد فترة الظهيرة وما بعدها كثافات مرورية بسبب اقبال المواطنين على المناطق والأسواق التجارية لشراء مستلزمات شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحالة المرورية هادئة خلال فترة الصباح اليوم.

وأوضح اللواء أحمد هشام من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قد وجه مدير إدارات المرور بتكثيف الخدمات والأكمنة المرورية بالمحاور والطرق والتعامل بحزم مع المخالفات المرورية.

وأعلن أنه هناك تحويلات مرورية مستمرة خلال شهر رمضان خلف منطقة ماسبيرو بسبب انشاء محطة مترو الأنفاق “ماسبيرو”، موضحا أن مسار السيارات القادمة من شارع الجلاء ستستمر إلى ميدان عبد المنعم رياض، وتحويل القادمين من شارع الكورنيش إلى السبتية، وعدم السماح بدخول منطقة الأعمال للقادمين من الزمالك عبر كوبري 15 مايو وسيتم تعديل المسار إلى منزل “مبنى التلفزيون”.

وأضاف أنه تم اغلاق شارع “26 يوليو” ابتداء من التقاطع مع ميدان طلعت حرب حتى ميدان رمسيس بسبب أعمال “مترو الأنفاق”، مناشدا القادمين من نفق الأزهر ومتجه إلى “الأسعاف” أن يسلكوا شارع “عماد الدين” أو شارع “شريف” كبديل.

وذكر أنه سيتم إغلاق أحد مناطق الطريق الدائري بشكل جزئي لاستكمال أعمال الاصلاحات.