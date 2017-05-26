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اليوم.. مطار القاهرة يستقبل طائرة «بوينج» الرابعة
مصر للطيران0

اليوم.. مطار القاهرة يستقبل طائرة «بوينج» الرابعة

2017-05-26 08:31:54

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الطائرة الرابعة الجديدة لشركة مصر للطيران من طراز البوينج B737/800 NGs، والمتفق عليها ضمن صفقة الطائرات التسع التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مع شركة بوينج بصفقة بلغت نحو مليار دولار.

وأجرى فريق العمليات الجوية من الركب الطائر بشركة مصر للطيران، عملية اختبار على الطائرة، فضلا عن الاطمئنان على صحة وسلامة الإجراءات، وكذلك المواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من النواحي المالية، والفنية، والتجارية، ومستوى الرفاهية والخدمات التي تقدم على الطائرة ودرجة مساحة المقاعد وجودتها وتوافر سبل الراحة بها.

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