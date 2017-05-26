رغم الضحة الكبيرة التي أثرها الإعلامي ” طوني خليفة ” بشأن برنامج المقالب الخاص برامز جلال، تخطى الإعلان الترويجي لرامز تحت الأرض، أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد فقط من عرضه القناة الخاصة بفضائية” mbc مصر ” على موقع ” يوتيوب ” .

ويظهر الإعلان الترويجي عددا من ضيوف حلقات البرنامج، الذي سيُعرض في رمضان على قناة mbc مصر، أبرزهم: االممثل الهندي شاروخان، الفنان اللبناني وائل كفوري، والممثلة المصرية نادية الجندي، إلى جانب نيللي كريم وفيفي عبدو.

وتعتمد فكرة البرنامج على توجه الضيف إلى موقع تصوير أحد البرامج في الصحراء، لتغوص السيارة في الرمال، ويُفاجأ الضيف بخروج ما يشبه سحلية ضخمة، ليكتشف في النهاية أنه الفنان رامز جلال.

يذكر أن خليفة نشر مؤخرا فيديو من خلال صفحته على ” فيس بوك “، كشف من خلاله عن تفاصيل برنامج رامز جلال هذا العام والتي يستخدم فيها مقدم البرامج اللبناني نيشان، لاستدراج الضيوف، وتصوير المقلب .