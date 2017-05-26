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تقارير: التحقيق مع «صهر ترامب» لتعامله مع روسيا
جيرد كوشنر زوج ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تقارير: التحقيق مع «صهر ترامب» لتعامله مع روسيا

2017-05-26 08:30:03

ذكرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة “إن بي سي نيوز”، أمس الخميس، أن مكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي”، وضع جاريد كوشنر أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب وصهره قيد التحقيق فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا.

ونقلت واشنطن بوست عن أشخاص على دراية بالتحقيق قولهم، إن كوشنر يخضع للتحقق بسبب لقاءاته في ديسمبر وتعاملاته المحتملة مع السفير الروسي ومصرفي من موسكو.

وقالت الصحيفة إن كوشنر هو المسؤول الوحيد من البيت الأبيض المعروف بأنه يعتبر شخصا رئيسيا في التحقيق.

ويبحث “إف بي آي”، وعدد من لجان الكونجرس ومستشار عينته وزارة العدل في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 وفي العلاقات المحتملة بين حملة ترامب الرئاسية ومسؤولين روس يسعون للتأثير على الانتخابات.

ويعصف الجدل بإدارة ترامب منذ أقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي في العاشر من مايو، ونفت موسكو مرارا المزاعم وينفي ترامب أي تواطؤ مع روسيا.

وأبلغ مسؤولون “إن بي سي نيوز”، أن الاهتمام بكوشنر لا يعني أن المحققين يشتبهون به أو يعتزمون توجيه اتهام له.

وقالت جيمي جورليك، وهي واحدة من محاميي كوشنر، في بيان إن موكلها سيتعاون مع التحقيق.

وأضافت “سبق أن تطوع السيد كوشنر بإطلاع الكونجرس على ما يعرف بشأن هذه الاجتماعات، سيفعل الشيء نفسه إذا جرى الاتصال به فيما يتعلق بأي تحقيق آخر”، ولم يرد “إف بي آي”، ولا البيت الأبيض على طلب للتعليق.

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