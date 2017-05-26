تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة عددًا من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي، كما اهتمت بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه برئيس غينيا، واستعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان.

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان «تنسيق مصري ـ غيني لمكافحة الإرهاب والجريمة في أفريقيا.. السيسي: تكثيف الجهود والتعاون لاستعادة الأمن في ليبيا»، قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض أمس مع الرئيس الغيني «الف كوندى»، رئيس الاتحاد الأفريقي تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في القارة الأفريقية، حيث تبادلا الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا واتفقا على أن عودة السلم والأمن إلى هذا البلد الشقيق يعزز من السلم والأمن في القارة الأفريقية بصفة عامة وفي منطقة الساحل بصفة خاصة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود والتعاون مع مختلف الأطراف الليبية للتوصل إلى الاستقرار المنشود لاستعادة الأمن في ليبيا.

وبعنوان «إسماعيل: الحكومة حريصة على توفير مختلف السلع الغذائية.. استعدادات أمنية مكثفة وتيسيرات مرورية في رمضان»، قالت الصحيفة إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد حرص الحكومة على توفير وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية الأساسية بمناسبة حلول شهر رمضان وقد استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس بتقديم التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان.

وبعنوان «القاهرة والإسماعيلية تستردان معظم أراضي الدولة.. وباقي المحافظات خلال أيام»، قالت الصحيفة إن عددا من المحافظين أكدوا أن قرار استعادة أراضي الدولة لاقى قبولا واسعا بين المواطنين، وأنه سيتم الانتهاء من إزالة كل التعديات قبل نهاية مايو الحالي وقد شاركت عناصر المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل وأزالت برجا مخالفا بقرية بطا بالقليوبية بطريقة النسف الحذر دون التأثير على أمن وسلامة المواطنين والمنشآت.

وفي صحيفة الأخبار.. وتحت عنوان «الوزراء» يقر تعديلات تشريعية لدعم صغار المستثمرين.. 50 مليون جنيه لتوصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجا، قالت الصحيفة إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عددا من الاتفاقيات والتعديلات التشريعية ومنها إقرار 6 اتفاقيات جديدة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول، كما تمت الموافقة على تعديلات خاصة بتنظيم البورصة المصرية بهدف دعم الشفافية والإفصاح، ودعم صغار المستثمرين.

وتحت عنوان «خاص»، قالت الصحيفة إن السفارة الروسية بالقاهرة أعلنت أن لقاء وزيري الخارجية والدفاع المصريين والروسيين في القاهرة الاثنين المقبل سيتم عقده بصيغة 2+2.

يبحث الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بالملفات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول الأوضاع في سوريا وليبيا وعدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن التي تهم البلدين.

وفي صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان «خلال رمضان والعيد والصيف.. مليونا أسطوانة بوتاجاز للمستهلكين يوميا.. 90 ألف طن رصيد استراتيجي.. انتظام الإنتاج المحلي والاستيراد.. 100 ألف أنبوبة جاهزة للطواريء وفك الاختناقات»، قالت الصحيفة إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تابع موقف انتظام إمدادات المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز مع رئيس هيئة البترول ونائبه للتوزيع ورؤساء شركتي بتروجاس وبوتاجاسكو لتأمين احتياجات السوق المحلي خاصة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك ودخول الصيف.

وتحت عنوان «نقيب الصحفيين يؤيد حجب المواقع القطرية والإخوانية»، قالت الصحيفة إن عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين أكد أنه مع قرار حجب المواقع القطرية والأخرى ذات التمويل الإخواني. على اعتبار أنها تهدد الأمن القومي. وأشار «سلامة» إلى أنه من الواجب التفرقة بين الاتجاه نحو أن يشمل قرار الحجب عددا من المواقع المصرية. وبين المواقع القطرية والإخوانية التي أؤيد تماما حجبها طالما كانت تهدد الأمن القومي المصري. وأوضح نقيب الصحفيين قائلا: تابعنا جميعا ما بثته وكالة الأنباء القطرية من تصريحات لأمير قطر. ورغم محاولتهم نفيه فيما بعد. فقد تبع تلك التصريحات قيام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بحجب مواقع الجزيرة وغيرها من المواقع القطرية.

وبعنوان «البحوث الفلكية: تعامد الشمس على الكعبة ظهر أول رمضان»، قالت الصحيفة إن الدكتور أسامة رحومة رئيس أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن أن أول صلاة ظهر ستقام في شهر رمضانالمبارك سوف تتعامد فيها الشمس مباشرة على الكعبة المكرمة.

وأكد رحومة تعامد الشمس على الكعبة غدا السبت في تمام الساعة 12.18 بتوقيت مكة المكرمة، يذكر أن هذه الظاهرة تحدث مرتين في العام.. الأولى في 27 مايو والثانية في 15 يوليو.