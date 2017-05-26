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الضفادع تنقذ حياة عجوز ماليزي ضاع في الأدغال
ضفادع

الضفادع تنقذ حياة عجوز ماليزي ضاع في الأدغال

2017-05-26 08:29:39

عثرت فرق الإنقاذ على عجوز ضاع في الأدغال الماليزية بعد 7 أيام من فقدانه هناك.

واستطاع العجوز البقاء على قيد الحياة حيث تغذى على الضفادع طيلة هذه الفترة .

ونشر موقع روسيا اليوم نقلا عن صحيفة Star الماليزية، خبرا جاء فيه أن “تان” البالغ من العمر 62 عاما، ضاع في أدغال محافظة ساراواك، وعثرت عليه طواقم الإنقاذ، يوم الخميس 25 مايو، حيث وجدوه هزيلا وقد نقص وزنه كثيرا خلال الأسبوع الذي أمضاه في الغابة.

ضفادع

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