قالت آية حجازي، مؤسسة جمعية «بلادي جزيرة للإنسانية»، المختصة برعاية أطفال الشوارع، إنها تريد أن يخرج أي مسؤول في الدولة أو في وزارة الداخلية كي يوضح الاتهامات والجرائم التي ارتكبتها، وتعرضت للحبس بسببها طوال 3 سنوات.

وقالت «حجازي»، في أول ظهور لها بعد لقائها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قناة «التليفزيون العربي»: «عاوزه مسؤول في الدولة يقولي عملت إيه عشان اتحبس».

وأوضحت مؤسسة جمعية «بلادي جزيرة للإنسانية»، أن جمعيتها كانت تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وأن وزارة الداخلية زارت المؤسسة أكثر من مرة.

وأكدت «حجازي» أنها أرادت أن تفيد البلد بخبراتها وتقديم المساعدة في مجال رعاية أطفال الشوارع، مؤكدة حبها لمصر، لكنها فوجئت بالكثير من التعنت حتى إن السلطات كانت ترفض حضور محاميها خلال التحقيقات.

وفي نفس السياق، قالت إن عددًا كبيرًا من المصريين هاجمها بعد لقائها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبر ذلك تأييد لسياساته، مضيفة: «ناس كتير زعلانة مني وده حقهم. أنا جالي صراع داخلي لما عرفت إنه حابب يستقبلني ومعرفتش اعمل إيه».

وأوضحت «حجازي» أسباب قبولها بلقاء ترامب، قائلة: «أنا من أصول مصرية ومسلمة، وعندما طلب ترامب مقابلتي وافقت (..) هو في الآخر رئيس وأنا في الآخر مواطن، إيه اللي يمنع إني أقابله».

وشددت أنها لم تسافر من مصر إلى أمريكا بعد الإفراج عنها بطائرة عسكرية، وقالت: «لم أسافر بطائرة عسكرية (...) سافرت بطيارة شيك كده».