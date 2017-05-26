 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 08:41 صباحاً
روابط سريعة
بحضور وزراء.. احتفالية بـ«الافتاء» لاستطلاع هلال رمضان
دار الافتاء المصرية

بحضور وزراء.. احتفالية بـ«الافتاء» لاستطلاع هلال رمضان

2017-05-26 08:09:56

تنظم دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، احتفالا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية.

ومن المقررأن يحضر لفيف من كبار المسئولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر وسفراء الدول العربية والإسلامية .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3