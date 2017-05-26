بدأت اليوم، الإدارة العامة للمرور، تنفيذ خطة الاستعداد لشهر رمضان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، واجتماع اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة مع مساعديه ووكلاء الإدارة.

وبحسب بيان، تم التنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة، ومرور الجيزة، والبحيرة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس ومطروح، لتنظيم الخدمات المرورية علي مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

كما تضمنت الخطة، نشر وتكثيف الخدمات المرورية طوال شهر رمضان، لتسهيل حركة المواطنين، وتفعيل دور خدمة الإغاثة تلبية لاحتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث من خلال الحملات الرادارية المختلفة.