هذا هو التطبيق الوحيد بهاتف ترامب !

كشف موقع إخباري تقني عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتفظ بتطبيق واحد في هاتفه الذكي.

وأفاد موقع “axios” الأميركي، الأربعاء، بأن هاتف ترامب الخاص من نوع “آيفون” يحتوي فقط على تطبيق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وربما لا يكون الأمر مفاجئا، ذلك أن تقارير سابقة تحدثت عن أن ترامب يستخدم هاتفه فقط لنشر تغريداته على تويتر.

ودافع الرئيس الأميركي في السابق عن استخدمه لتويتر، معتبرا إياه وسيلة تسمح له بالتواصل المباشر مع الأميركيين دون الاستعانة بالإعلام الأميركي “غير النزيه”.