أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن مواعيد العمل فى شهر رمضان المبارك، من 8:30 صباحًا وحتى 3:30 عصرًا وذلك بقطاعات الوزارة ومصالحها.. و”اليوم السابع” ينشر نص القرار الصادر عن وزارة المالية.

كان البنك المركزى المصرى أعلن مواعيد عمل البنوك العاملة فى القطاع المصرفى خلال شهر رمضان المبارك، وأنه تقرر أن تبدأ البنوك تعاملاتها خلال شهر رمضان المبارك، بالنسبة للجمهور فى التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، وبالنسبة للموظفين تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.