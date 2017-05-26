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رئيس جامعة القاهرة: تسديد المصروفات للطلاب المتعثرين
الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة: تسديد المصروفات للطلاب المتعثرين

2017-05-26 07:58:59

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تسديد المصروفات للطلاب المتعثرين فى العديد من الكليات والمدن الجامعية، بجامعة القاهرة.

وكتب الدكتور جابر نصار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: ” تم تسديد هذه المبالغ إلى الكليات والمدن، فى إطار مبادرتنا لتسديد المصروفات للطلاب المتعثرين، سواء فى الكليات أو المدن الجامعية، إنتظروا الدفعة القادمة .. نحن معكم .. ونهتم بكم ..عَلِي كل من تقدم بطلب لتسديد الرسوم لكليته او لمكتبي أن يراجع كليته الاسبوع القادم خالص تحياتي وتمنياتي للجميع ..وكل عام وأنتم بخيرورمضان كريم”.

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