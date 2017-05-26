مصادر: بريطانيا تتخذ إجراءات ضد «الإخوان»2017-05-26 07:52:33
كشفت مصادر، عن أن بريطان يوف تبدأ اتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في أعقاب هجوم “مانشستر”، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن هذه الإجراءات المرتقبة، تأتي بعد التقارير التي كشفت عن علاقة منفذ هجوم مانشستر، بجماعة الإخوان المسلمين، من خلال تردده على أحد المعاهد الإسلامية التابعة للجماعة في بريطانيا.
ومن ناحيتها، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بياناً تستنكر فيه الهجوم الإرهابي.
وقال أمين عام التنظيم الدولي للإخوان، إبراهيم منير: “ندين بشدة حادث التفجير الإجرامي، الذي وقع في مدينة مانشيستر البريطانية، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى”.
وأضاف منير، في بيانه: “وتؤكد أن من اقترف هذه الجريمة البشعة - أياً كان دينه أو انتماؤه -، عدواً للإنسانية، ولا يمت لأي دين بصلة”.
وتابع: “تتقدم الجماعة، بخالص العزاء لأسر ضحايا الحادث وللشعب البريطاني بكل مكوناته، في هذا الحادث الإرهابي، وتعيد الإخوان، إعلان موقفها الرافض لإزهاق الأرواح البريئة على أي قاعدة، ولأي سبب”.
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