بالصور.. صديقة رونالدو السابقة بإطلالة مثيرة في مهرجان كان2017-05-26 07:04:51
أطلت عارضة الأزياء الروسية الشهيرة إيرينا شايك بإطلالة مثيرة خلال تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدورلي، في دورته الـ70 بمدينة كان الفرنسية.
وارتدت “إيرينا” البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا طويلًا بدون أكمام باللون الفضي، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ، ووضعت المكياج الجذاب الرقيق، وصففت شعرها من الخلف على شكل كعكة
وحضر الحفل كل من النجوم ريتا أورا وإيرينا شايك ونيكي ميناج وبيلا حديد ولارا ستون وإيزابيل جولارت وإيفا لونجوريا واليكسينا جرهام وماريا بورجيس وغيرهم.
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