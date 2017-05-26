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الشرطة البريطانية تعتقل شخصا جديدا على خلفية هجوم مانشستر
هجوم مانشستر

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا جديدا على خلفية هجوم مانشستر

2017-05-26 06:58:32
أ ش أ

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل في ضاحية موس سايد ليكون بذلك الشخص العاشر الذي تحتجزه السلطات، له صلة بهجوم مانشستر.
وقالت شرطة مانشستر الكبرى، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة، إنه يوجد حاليا 8 رجال قيد الاحتجاز بعد إطلاق سراح رجل وامرأة من دون توجيه اتهامات لهما.
وقتل مفجر انتحاري ما لا يقل عن 22 شخصا في قاعة للحفلات في مانشستر فيما وصفته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه عمل مثير للاشمئزاز استهدف أطفالا وشبانا.

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