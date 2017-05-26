وفاة المطرب شهاب حسني إثر عن عمر يناهز 52 عاما

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر وفاة الفنان شهاب حسني إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 52 عاما.

وكان الملحن خالد عادل صديق الفنان الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة قد أكد خبر الوفاة عبر منشور بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”.

وترك الراحل خلال مسيرته الفنية عددا من الأغاني في التسعينيات، وبداية الالفية.