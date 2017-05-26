أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان “استقبال شهر رمضان بالتكافل والتراحم والعمل والبعد عن الغش بكل أنواعه”.

وأشارت الوزارة في موضوع الخطبة الاسترشادية إلى أن التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد من الخصائص المميزة لشهر رمضان شهر الرحمة والعطاء، وهو ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إلى جانب العبادات من صوم وصلاة وقراءة قرآن وصلة رحم، كما أن هذا الشهر عمل وعبادة ولا يمكن الفصل بينهما، مشيرة إلى رفض الإسلام للغش والإساءة للآخرين.

وناشدت الأوقاف الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير وبضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.