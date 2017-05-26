فوجئت مذيعة احدى النشرات الإخبارية الروسية، باقتحام كلب “لابرادور” أثناء تواجدها على الهواء مباشرة.

وقالت المذيعة الذي بدا عليها الخوف في بادئ الأمر :”يوجد كلب هنا، ماذا يفعل هذا الكلب في الأستديو؟”

وحاولت المقدمة التودد للكلب، ولكنها أعلنت أنها في الواقع من محبي القطط.

وأفادت الأنباء، أن المحطة قالت فيما بعد، إنه كان من المفترض أن يظهر الكلب في عرض آخر، ولكن يبدو أنه فُقد في الاستوديو.

<p>