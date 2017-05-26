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بالفيديو.. مذيعة روسية تستضيف كلبا اقتحم نشرتها على الهواء
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بالفيديو.. مذيعة روسية تستضيف كلبا اقتحم نشرتها على الهواء

2017-05-26 05:40:56
محيط - أحمد عبد الخالق

فوجئت مذيعة احدى النشرات الإخبارية الروسية، باقتحام كلب “لابرادور” أثناء تواجدها على الهواء مباشرة.

وقالت المذيعة الذي بدا عليها الخوف في بادئ الأمر :”يوجد كلب هنا، ماذا يفعل هذا الكلب في الأستديو؟”

وحاولت المقدمة التودد للكلب، ولكنها أعلنت أنها في الواقع من محبي القطط.

وأفادت الأنباء، أن المحطة قالت فيما بعد، إنه كان من المفترض أن يظهر الكلب في عرض آخر، ولكن يبدو أنه فُقد في الاستوديو.

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