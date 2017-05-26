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بالفيديو.. أنوشكا تفضل هذا النوع من الأدوار
انوشكا

بالفيديو.. أنوشكا تفضل هذا النوع من الأدوار

2017-05-26 04:08:04
محيط - أحمد عبد الخالق

كشفت الفنانة أنوشكا عن حبها الشديد للأدوار المليئة بالمشاعر مؤكدة أنها قلقة جدا من دورها في مسلسلها الجديد “حلاوة الدنيا”
وأشارت أنوشكا إلى أن الشخصية مختلفة تماما عن شخصية “قسمت” التي ظهرت بها من خلال مسلسل “جراند أوتيل”
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “هنا العاصمة” المذاع علي فضائية “cbc، أن المسلسل مليء بالمشاعر ،أمضيفة “وانا بحب الأدوار اللي فيها كم كبير من المشاعر وبختار أدواري بدقة شديدة”
وأشارت إلى أن فريق العمل يعمل لأكثر من 16 ساعة يوميا حتي يتمكنوا من الانتهاء من التصوير قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

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