أسعد نجم دفاع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي ابنه لورنزو، بلقاء أندريا بيلوتي لاعبه المفضل في تورينو، بعدما ظهر الطفل صاحب الخمس سنوات حزينا خلال احتفال فريق والده بالفوز بالدوري الإيطالي.

ولفت لورنزو الأنظار خلال مراسم تتويج يوفنتوس باللقب، الأحد، عندما بدا عابس الوجه في هذه المناسبة السعيدة، إذ أن “الابن الضال” لا يشجع فريق والده بل هو من عشاق تورينو منافسه في المدينة الواقعة شمالي إيطاليا.

واصطحب بونوتشي زوجته وطفليه إلى ملعب “السيدة العجوز” لحضور مراسم التتويج، وارتدى ابناه لورنزو وماتيو قميصين ليوفنتوس، لكن الابن الأكبر مشجع تورينو لم يبد سعيدا حسبما ذكرت شبكة سكاي سبورتس.

إلا أن بونوتشي نشر الخميس صورة للورنزو مع نجمه المفضل في تورينو، المهاجم أندريا بيلوتي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ارتسمت ملامح السعادة على وجه الطفل، بعد أن التقطت عدسات الكاميرا عبوسه قبل أيام.

وكتب بونوتشي كأنما ينطق بلسان ابنه: “الليلة كنت سعيدا حقا، ليس مثل حفل التتويج. شكرا بيلوتي”.