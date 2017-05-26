قالت الفنانة أمينة خليل، أن دورها في مسلسلها الجديد “لا تطفيء الشمس” يعد تحديا كبيرا وجديدا بالنسبة لها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “cbc” أن كتابة السيناريو الجديد تختلف تماما عن الفيلم مؤكدة أن المشاهد سيشعر وكأنه يشاهد العمل للمرة الأولى.

وتابعت “دوري معقد ومكلكع بس مبسوطة بيه وذاكرته كويس جدا”