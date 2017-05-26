 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 04:19 صباحاً
روابط سريعة
أمينة خليل: دوري في مسلسل لاتطفئ الشمع «مكلكع»
أمينة خليل

أمينة خليل: دوري في مسلسل لاتطفئ الشمع «مكلكع»

2017-05-26 04:03:34

قالت الفنانة أمينة خليل، أن دورها في مسلسلها الجديد “لا تطفيء الشمس” يعد تحديا كبيرا وجديدا بالنسبة لها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “cbc” أن كتابة السيناريو الجديد تختلف تماما عن الفيلم مؤكدة أن المشاهد سيشعر وكأنه يشاهد العمل للمرة الأولى.
وتابعت “دوري معقد ومكلكع بس مبسوطة بيه وذاكرته كويس جدا”

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3