يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية من خلال حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الاحمر مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وأما عن حالة البحر الاحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 33

الإسكندرية 17 30

مطروح 16 27

بورسعيد 19 27

دمياط 20 28

بلطيم 19 30

الإسماعيلية 17 33

السويس 19 33

العريش 12 28

نخل 12 30

طابا 17 31

الطور 20 30

مرسى علم 24 33

الغردقة 22 34

شرم الشيخ 24 33

رفح 13 27

كاترين 12 26

سيوة 20 35

المنيا 18 34

الفيوم 19 34

رأس سدر 19 32

أبوسمبل 21 39

وسط الدلتا 19 33

أسيوط 17 35

سوهاج 19 36

الأقصر 20 38

أسوان 21 39

شلاتين 25 35

حلايب 26 32

الوادى الجديد 21 38

قنا 20 38

نويبع 23 33

السلوم 16 26