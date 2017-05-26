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تعرف على خطة المرور للتعامل مع أعطال السيارات في رمضان
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تعرف على خطة المرور للتعامل مع أعطال السيارات في رمضان

2017-05-26 03:35:55

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور خطة لتحريك الأوناش المرورية بالطرق خلال شهر رمضان لرفع سيارات الانتظار الخاطئ، والتى تقف فى الممنوع مع تدعيم كافة الطرق والميادين مع مراقبة المحاور بكاميرات المراقبة على مدار اليوم بالكامل، لرفع أى أعطال أو حوادث مرورية بالتنسيق مع خدمات الأمن العام.

وستنشر إدارة المرور مع بداية أيام شهر رمضان 50 ونشًا مروريًا لرفع السيارات المخالفة وأعطال المركبات، كما سيتم الدفع بـ4 سيارات إنقاذ سريع لمواجهة الأعطال من خلال المساعدات الفنية من أقماع وسدادات حديدية ومطبات صناعية وعلامات إرشادية ضوئية ومعدات الإصلاح من معدات ميكانيكى ومعدات كهربائى وبطاريات احتياطى، ونسقت إدارة المرور مع هيئة النقل العام لتعيين مراقبين بالميادين العامة لأحكام السيطرة على سيارات السرفيس والأتوبيسات التابعة للهيئة.

كما سيتم إلزام سائقى سيارات الهيئة بالسير بالجانب الأيمن من الطريق وعدم استخدام آلات التنبيه، والوقوف بمحطات الهيئة بجوار الرصيف مع مضاعفة أعداد الأتوبيسات بالأماكن ذات الطابع الخاص وأماكن الكثافات المرورية، مع امتداد عملها للساعة الواحدة صباحًا بشكل يومى، وخصصت وحدات أعمال متنقلة من قسم مرور هيئة النقل العام معين بها ميكانيكى وكهربائى، لمواجهة أعطال السيارات الخاصة بالهيئة.

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