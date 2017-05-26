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الإسماعيلي راحة لمدة 72 بعد التعادل مع دجلة
الاسماعيلي

الإسماعيلي راحة لمدة 72 بعد التعادل مع دجلة

2017-05-26 03:33:28
محيط - أحمد عبد الخالق

منح الجهاز الفني للفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أبو طالب العيسوي، لاعبي الفريق الأول، راحة سلبية لمدة 72ساعة، على أن يعودوا للتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ومواجهة فريق الداخلية، والمحدد لها 15 يونيو القادم، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن فعاليات الأسبوع الـ31 من مسابقة الدوري العام.
وقد تعادل فريق الإسماعيلي، اليوم، مع نظيره وادى دجلة، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ستاد الدفاع الجوي .

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