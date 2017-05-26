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بالفيديو.. لميس الحديدي تكشف عن خليفة الفنان أحمد رمزي حالياً
لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها

بالفيديو.. لميس الحديدي تكشف عن خليفة الفنان أحمد رمزي حالياً

2017-05-26 03:01:42
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أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الفنان أحمد مالك هو خليفة الفنان أحمد رمزي.
وأضافت خلال برنامجها “هنا العاصمة” المذاع علي فضائية “cbc”، أحمد رمزي قديما كان يشعرنا بحالة من العشق والوله
وأشارت إلي ان أحمد مالك هو الفنان الوحيد الذي يقوم بهذا الدور حاليا.

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