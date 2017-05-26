تراجع أسعار النفط بسبب قرار «أوبك»2017-05-26 02:47:18
تراجعت أسعار النفط بنحو 4 بالمئة، الخميس، لتتجه صوب تسجيل أكبر هبوط يومي في 3 أسابيع، بعد أن جاء قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تمديد خفض الإنتاج بخلاف التوقعات بزيادة التخفيضات أو إطالة أمدها أكثر.
واتفقت “أوبك” مع عدد من المنتجين المستقلين على تمديد خفض في المعروض النفطي بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، حتى نهاية الربع الأول من 2018، لتقليص تخمة المعروض من الخام.
لكن في الأيام السابقة للاجتماع، ساهم الحديث عن احتمال التمديد لمدة 12 شهرا أو تعميق التخفيضات أكثر مما هو منصوص عليه في الاتفاق الساري حاليا، في دفع الأسعار نحو الصعود بفضل التفاؤل بحدوث تقلص أسرع في الإمدادات.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الوزراء لايرون ضرورة لتخفيض إنتاج النفط أكثر.
وبحلول الساعة 1702 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2.07 دولار أو ما يعادل 3.8 بالمئة، إلى 51.89 دولار للبرميل، بعدما تراجعت إلى 51.32 دولار للبرميل.
ونزل الخام الأميركي الخفيف 2.05 دولار أو ما يعادل 4 بالمئة إلى 49.31 دولار للبرميل.
وكان الخام الأميركي انخفض 5 بالمئة إلى 48.75 دولار للبرميل، مخترقا مستوى 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بداية الأسبوع، في الوقت الذي زادت فيه أحجام التداولات كثيرا.
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
في رمضان.. نصائح هامة لمرضى السكر
أكدت الدكتورة علا خيرالله، رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، أن معدلات الإصابة بمرض “السكر” ليست مسئولية الصحة منفردة، بل تشاركها وزارات التعليم ...Thu, 25 May 2017 09:53:04 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
مقتل 23 داعشياً في قصف جوي واشتباكات بالموصل
قُتل 23 عنصراً من “داعش”، في قصف جوي واشتباكات بالجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق مصدر في الشرطة الاتحاديةالعراقية. فيما قال مصدر أمني آخر إن تنظيم “داعش” أعدم 13 ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمان - محيطThu, 25 May 2017 10:05:47 GMT
-
شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:33 GMT