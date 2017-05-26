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تراجع أسعار النفط بسبب قرار «أوبك»
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تراجع أسعار النفط بسبب قرار «أوبك»

2017-05-26 02:47:18
وكالات

تراجعت أسعار النفط بنحو 4 بالمئة، الخميس، لتتجه صوب تسجيل أكبر هبوط يومي في 3 أسابيع، بعد أن جاء قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تمديد خفض الإنتاج بخلاف التوقعات بزيادة التخفيضات أو إطالة أمدها أكثر.
واتفقت “أوبك” مع عدد من المنتجين المستقلين على تمديد خفض في المعروض النفطي بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، حتى نهاية الربع الأول من 2018، لتقليص تخمة المعروض من الخام.

لكن في الأيام السابقة للاجتماع، ساهم الحديث عن احتمال التمديد لمدة 12 شهرا أو تعميق التخفيضات أكثر مما هو منصوص عليه في الاتفاق الساري حاليا، في دفع الأسعار نحو الصعود بفضل التفاؤل بحدوث تقلص أسرع في الإمدادات.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الوزراء لايرون ضرورة لتخفيض إنتاج النفط أكثر.

وبحلول الساعة 1702 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2.07 دولار أو ما يعادل 3.8 بالمئة، إلى 51.89 دولار للبرميل، بعدما تراجعت إلى 51.32 دولار للبرميل.

ونزل الخام الأميركي الخفيف 2.05 دولار أو ما يعادل 4 بالمئة إلى 49.31 دولار للبرميل.

وكان الخام الأميركي انخفض 5 بالمئة إلى 48.75 دولار للبرميل، مخترقا مستوى 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بداية الأسبوع، في الوقت الذي زادت فيه أحجام التداولات كثيرا.

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