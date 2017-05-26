تحدث الفنان شريف منير عن مسلسله الذي سيسابق به في رمضان باسم”الزيبق”،مقتبس عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “on screen” المذاع على فضائية on e”، “إحنا عارفين ان الجمهور بيحب يشوفني أنا وكريم مع بعض من بعد فيلم “ولاد العم”.

وتابع، “قررنا نعيد هذا النجاح من خلال عمل وطني يثبت قوة وذكاء أجهزة المخابرات العامة المصرية وحاولنا الحصول على قصة حقيقية من ملفات المخابرات”.

يذكر أن مسلسل “الزيبق” بطولة الفنان شريف منير والفنان كريم عبد العزيز ومايا فارس وسهر الصايغ وباقة كبيرة من ألمع النجوم.

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