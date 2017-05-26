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داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات جاكرتا
تنظيم داعش

داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات جاكرتا

2017-05-26 02:37:25

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن التفجيرات التي وقعت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأدت إلى مقتل 3 شرطيين على الأقل وإصابة 12 آخرين، الأربعاء.
وقال التنظيم في البيان الذي نشرته وكالة أعماق التابعة له، الخميس، إن منفذ الهجوم على تجمع الشرطة الإندونيسية في جاكرتا هو أحد مسلحي التنظيم.

وفي وقت سابق قالت الشرطة الإندونيسية إن شخصين يشتبه بأنهما انتحاريان قتلا 3 شرطيين وأصابا 10 أشخاص ليل الأربعاء، في تفجيرين متزامنين قرب محطة للحافلات في العاصمة.

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