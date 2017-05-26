عقد اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخليه لأمن بورسعيد اجتماعا مساء اليوم الخميس مع قيادات المديريه لمتابعه الاستعدادات الامنيه التي تم اتخاذها لاستقبال شهر رمضان المبارك .

وأفاد مدير الامن ان المحافظه تشهد استعدادات امنيه مكثفه بدايه من تشديد الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز وضمان توفير رغيف الخبز وتيسير حصول المواطنين عليه، وكذا تفعيل دور شرطة المرافق فى إزالة الإشغالات بالطرق بما يسهم في تسيير حركة المرور وعدم السماح بإقامة الشوادر بدون ترخيص، وقيام أجهزة البحث الجنائي بحملات تستهدف متابعة الحالة الأمنية بمناطق الازدحام بالأسواق والمواقف العامة .

وأوضح اللواء محمد درويش مدير اداره المرور انه تم تكثيف الحملات المروريه مؤخرا بما يضمن الحفاظ علي سيوله مروريه حيث يتم المتابعه اللحظيه لحاله المرور من خلال كاميرات الاداره والكاميرات المعلقه علي اكتاف الضباط بمختلف المحاور والطرق ومداخل ومخارج المحافظه وتعيين الأعداد الكافية من الضباط والأفراد لتسيير حركة المرور خاصة في أوقات الذروة تحت إشراف المستويات القيادية ميدانيًا، مع تعزيز التواجد الأمني على مدار اليوم الكامل خاصة في نطاق المساجد .

وكذا تم تكثيف التواجد المروري على مواقف السيارات ومواجهة استغلال اوقات الذروه في رفع تعريفة الركوب، وتعيين الخدمات اللازمة لملاحظة الحالة والتصدي لأي خروج عن القانون .