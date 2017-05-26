أعلن الجيش اللبنانى أنه تم إلقاء القبض على “حسين الحسن” من بلدة عرسال لإنتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابى .

وأوضح بيان للجيش اللبنانى مساء اليوم /الخميس/ ان المتهم اشترك فى التفجير الذي استهدف بلدة رأس بعلبك مؤخرا بعبوتين ناسفتين وعبوة ثالثة تم تفكيكها من قبل الجيش .