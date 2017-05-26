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وزير الصحة يوافق على علاج الطفلة ريتاج علي نفقة الدولة
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

وزير الصحة يوافق على علاج الطفلة ريتاج علي نفقة الدولة

2017-05-26 02:24:01

قرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان علاج الطفلة ريتاج ذات الأربعة أشهر والمصابة بمرض نادر بالجلد، على نفقة الدولة بمستشفى دار الشفاء.

وقال الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج خط أحمر على فضائية العاصمة أن وزير الصحة استجاب للطلب الذي تقدم به عن حالة الطفلة ” ريتاج أحمد

وأشار إلى أنه تم إعداد فريق طبي مكون من أطباء استشاريين أطفال وجلدية ومناعة وتجميل.

ويذكر أن الاعلامي محمد موسي أول من تبني حالة الطفلة ريتاج من مدينة بلبيس محافظة الشرقية .

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