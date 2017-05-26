قال الفنان أمير كرارة، إنه يحرص دائمًا على التنويع في أدواره سواء في الدراما أو السينما.

وأضاف «كرارة» خلال مداخلته الهاتفية، ببرنامج «تحية طيبة وبعد» على فضائية «الحياة»، أنه يشارك النجم أحمد السقا بطولة فيلم «هروب اضطراري» ، في دور «حرامي» والذي يختلف تمامًا عن دوره كـ«ظابط» في مسلسله «كلبش» خلال شهر رمضان.