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سامح شكري: ترامب يسعى لحل القضية الفلسطينية
وزير الخارجية سامح شكري‎

سامح شكري: ترامب يسعى لحل القضية الفلسطينية

2017-05-26 00:48:53
متابعات

قال سامح شكري،وزير الخارجية إنه عقب مرور 100 يوم على حكم دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية تبين توجهه نحو العمل الوثيق للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف “شكري” في حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»،أن الولايات المتحدة الأمريكية لها قدرات وهي شريك رئيسي في عملية السلام والتقريب بين فلسطين وإسرائيل.

متابعاً .. رؤية مصر في القضية الفلسطينية ثابتة ويتم طرحها في كل مناسبة دولية للتأكيد عليها.

لافتا إلى أن دور مصر وأمريكا والأردن تيسير التوافق بين فلسطين وإسرائيل فالاتفاق بينهما هو الأساس، فهما طرفا الصراع الأساسي.

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