الحضري: «أجيب الشبكة لكهربا.. أنا بشتري راجل»2017-05-26 00:41:17
أكد حارس منتخب مصر ونادي وادي دجلة عصام الحضري، أنه لا يهتم بتقديم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك، شبكة من أجل خطبة ابنته، مضيفًا: “أنا بشتري راجل والشبكة عندي مش مهمة.. أجيب انا لبنتي شبكة أنا وكهربا واحد”.
وقال الحضري في مداخلة هاتفية، لبرنامج “معكم”، على قناة “CBC”، اليوم: “كهربا لما اتكلمت معايا عشان يخطب إيد بنتي، أنا لاعيب كورة ببقى فاهم الشخص اللي قدامي وطموحاته، كهربا لاعب كويس وجيد ومحترم، وعيلته حاجة ولا في الخيال والاحترام، ربنا يطول لهم في عمرهم.
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