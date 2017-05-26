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نقيب الصحفيين: مؤسسة الأهرام مدمرة منذ 2011
عبد المحسن سلامة

نقيب الصحفيين: مؤسسة الأهرام مدمرة منذ 2011

2017-05-26 00:43:02
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أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن مؤسسة الأهرام أصابها التدمير منذ عام 2011، حتى يومنا هذا، متمنيًا تعافيها من الوعكة التي تمر بها.
وأضاف، في لقاء ببرنامج “آخر النهار”، المذاع على، قناة النهار، تقديم اٌلإعلامي جابر القرموطي، اليوم الخميس، أن الأهرام هي رمانة ميزان الصحافة في مصر، وهي من أهم مؤسسات الدولة، من الهام إنقاذها لتعود من جديد”.
وأشاد “سلامة”، بفكرة تدشين قناة فضائية لتطوير مؤسسة الأهرام، مضيفا: “لابد أن تواكب المؤسسة التطور التكنولوجي الحالي، ولا تعزل نفسها عن ذلك”.

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