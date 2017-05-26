قالت شدوى، نجلة الكابتن عصام الحضري، إنها كانت معجبة باللاعب “كهربا” قبل لقائه، وكانت تحب مشاهدته وهو يلعب الكرة، في الزمالك ومنتخب مصر.

وأضافت شدوى، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، المُذاع على قناة «CBC»، أن كهربا تحدث إلى والدها ووالدتها وفاتحها في الأمر، ووافقت على الفور، قائلة: “ماما قالتلي وقلتلها موافقة، لأن كان فرصة جت، ومحدش هيضيع فرصة زي دي”.

وردت عليها منى الشاذلي ضاحكة: “يا بنتي ما تبقيش مدلوقة كدة”.

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