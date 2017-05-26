كشف أحمد البغدادي، أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الصيد، عن وقوع مخالفات كثيرة وتجاوزات بشعة تستوجب إحالتها إلى النيابة العامة مشيرا إلى أن السادة المسئولون يتجاهلون هذا الأمر وطالما أن هذا الانتهاك يتم علناً من دون حساب أو رقيب.

وأضاف “البغدادي”، خلال حواره ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية العاصمة أن تقرير المراقب العام المالى والجهاز المركزى للمحاسبات يضم كوارث كثيرة بشأن مخالفات النادى التي تتنوع بين مالية وإدارية خسرت النادي ملايين الجنيهات هذا بالأضافة إلي تعنت رئيس النادي في إستخدام السلطة .

وأشار بغدادي إلي أن مراقب الحسابات ذكر في تقريرة كل هذه المهازل ومنها بطلان الجمعية العمومية وإساءة إدارة الإنتخابات واصفاً ما يحدث في تقريره بأنه فساد وتواطؤ من جانب المسئولين بالنادي .

التى يقف السادة المسئولين متفرجين عليها ولا أعرف سر هذا التجاهل أمام هذه جرائم إهدار المال العام ولا أعرف أيضًا سر ترك هذه الملايين المملوكة للنادى تضيع هباء منثورًا فى ظل بناء دولة جديدة تبحث عن كل جنيه لاستخدامه فى عملية البناء الجديدة للدولة المصري.