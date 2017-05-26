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إعلامي للرئيس السيسي: «إننا نشفق عليك»
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

إعلامي للرئيس السيسي: «إننا نشفق عليك»

2017-05-26 00:29:26

قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصف بالصراحة والطرح الأمين لمشكلات الوطن، مضيفًا: «إننا نشفق على الرئيس من المسئولية الملقاة على عاتقه».

وطالب «طنطاوي» خلال برنامج «كلام جرايد»، على قناة «العاصمة»، الرئيس بأن يتحمل أنين الشعب، مؤكدًا أنه يثق في إخلاصه وهذا ما يجعله أكثر صبرا في مواجهة الأزمات.

وأوضح: “السيسي مش بيرقع توب، لكن بيشد توب من أول وجديد”.

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