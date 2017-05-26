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إعلامي المدافعين عن حقوق الإنسان: «إنتو عرة»
تامر عبد المنعم

إعلامي المدافعين عن حقوق الإنسان: «إنتو عرة»

2017-05-26 00:19:26

شن الإعلامي تامر عبد المنعم، هجوما ضاريا على المناضلين باسم حقوق الإنسان، قائلا: «إنتو عرة.. مش بتركزوا بس إلا مع الداخلية».

وأضاف، خلال برنامجه «90 دقيقة»، على فضائية «المحور»، أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يهتمون بمشكلات الأهالي في القرى، عارضًا تقريرا عن معاناة مواطني قرية “ميت خلف” بالمنوفية بسبب أزمة في الصرف الصحي.

ووجه كلامه إلى المحافظين وأعضاء مجلس النواب قائلا: «حضراتكم فين.. قاعدين برنسات في التكيفيات.. لو مش قادرين تحلوا الأزمات خليكوا في بيوتكم».

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