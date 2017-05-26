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ضبط 43 مطلوبا من المحكوم عليهم فى شمال سيناء
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

ضبط 43 مطلوبا من المحكوم عليهم فى شمال سيناء

2017-05-26 00:05:20
أ ش أ

فى إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء تم ضبط 43 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. حيث تم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية .
وأعلن مصدر أمنى أنه فى مجال تنفيذ الأحكام .. أنه تم ضبط المدعو : على ن . ع . س ( مواليد 1983 ) مقيم فى حى بحبوح بالشيخ زويد والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضية ( قتل ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .. الى جانب عدد ( 21 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، عدد ( 4 ) محكوم عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، عدد ( 8 ) محكوم عليهم فى قضايا جنح الغرامات ، وعدد ( 9 ) محكوم عليهم بالمخالفات .

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