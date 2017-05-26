قال العقيد أحمد الدسوقي مدير إدارة التخطيط والمتابعة بقطاع الإعلام بوزارة الداخلية، إن الوزارة في إطار اتجاهها للتطوير والتحديث والاهتمام بالعنصر البشري اتجهت إلى استحداث معاوني الأمن.

وأضاف الدسوقي في مداخلته الهاتفية ببرنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»، أن معاوني الأمن درسوا مدة 18 شهرا تلقوا خلالها العديد من برامج التأهيل والإعداد مدة كل مرحلة 6 شهور.

وأوضح الدسوقي، أن المرحلة الأولى تبدأ منذ التحاقهم للمعهد وهي مرحلة التدريب الأساسي ومدتها 6 شهور، يليها فترة 6 أشهر ويتم خلالها منحهم جرعة من التدريب العام لتأهيلهم للعمل في مختلف التخصصات الأمنية الميدانية.

وأشار الدسوقي إلى أن هذه الفئة من رجال الشرطة تلقوا تدريبات على مستوى عال ليتمكنوا من العمل جنبا إلى جنب إلى عناصر الشرطة الحالية.