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وقفة تضامنية غدا تحت عنوان "معا لمقاومة الفساد للتضامن مع الحكومة التونسية"
يوسف الشاهد

وقفة تضامنية غدا تحت عنوان "معا لمقاومة الفساد للتضامن مع الحكومة التونسية"

2017-05-26 00:00:09

دعا عدد من أعضاء المجتمع المدني بتونس و بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الى تنظيم وقفة غدا مساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمام قصر الحكومة بالقصبة تحت عنوان “معا لمقاومة الفساد” ” كلنا يوسف الشاهد” -رئيس الحكومة-، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة بإيقاف والقبض علي عدد من رجال الاعمال التي توجه لهم شبهات فساد مالي و اداري ومسّ بالأمن العام للدولة .
وستنظم الوقفة الاحتجاجية غدا بساحة الحكومة بالقصبة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء الجمعة وسترفع خلال هذه الوقفة شعارات تنادي بمقاومة الفساد و بمحاسبة الفاسدين و الوقوف صفا واحدا تحت راية تحرير هذا الوطن من المافيات و البارونات التي نهبت البلاد لمدة عقود من الزمن .

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