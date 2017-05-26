دعا عدد من أعضاء المجتمع المدني بتونس و بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الى تنظيم وقفة غدا مساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمام قصر الحكومة بالقصبة تحت عنوان “معا لمقاومة الفساد” ” كلنا يوسف الشاهد” -رئيس الحكومة-، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة بإيقاف والقبض علي عدد من رجال الاعمال التي توجه لهم شبهات فساد مالي و اداري ومسّ بالأمن العام للدولة .

وستنظم الوقفة الاحتجاجية غدا بساحة الحكومة بالقصبة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء الجمعة وسترفع خلال هذه الوقفة شعارات تنادي بمقاومة الفساد و بمحاسبة الفاسدين و الوقوف صفا واحدا تحت راية تحرير هذا الوطن من المافيات و البارونات التي نهبت البلاد لمدة عقود من الزمن .