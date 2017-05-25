

يستعد الإذاعي عبدالفتاح مصطفى تقديم الموسم الرابع من برنامج “حلي ودنك” على الراديو 9090، طوال شهر رمضان من الأحد إلى الخميس من 9 – 10 مساء.

ويستضيف “عبدالفتاح ” كبار المبتهلين والمنشدين في برنامجه، مثل الشيخ منتصر الأكرت والشيخ مصطفى النجدي، والشيخ جودة هيكل ومجموعة من المنشدين الشباب.

و يقدم عبر حلقاته الممتدة طوال شهر رمضان الكريم مجموعة من الحلقات التي يفرق فيها بين المديح والذكر والإنشاد والابتهالات، والمولوية، ويلقي الضوء على الليالي الدينية، وتاريخ الأزهر ودوره في الإنشاد الديني، يتخللها الأناشيد الدينية والابتهالات، التي ينفرد بها عن غيره من المحطات الأخرى.

ويعرض عبدالفتاح مصطفى، قصص وحياة كبار المنشدين القدامى في مصر على رأسهم الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ النقشبندي.

يذكر أن الراديو 9090 به أكبر خريطة برامجية رمضانية مختلفة متنوعة طوال شهر رمضان على مستوى الاذاعات المصرية، وحصل الراديو 9090 على العديد من الجوائز العربية، إضافة إلى حصوله مؤخرا على جائزة أفضل محطة إذاعية بمنطقة الشرق الأوسط.