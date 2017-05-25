بلغت قيمة المحفظة التراكمية للمتناهية الصغر لدى بنك القاهرة 11 مليار جنيه منذ بدء النشاط في عام 2001.

صرحت بذلك سها سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة،على هامش مؤتمر توقيع بروتوكول بين اتحاد بنوك مصر ومحافظة القاهرة، وقالت أن البنك أضاف تيسيرات لتمويل المشروعات متناهية الصغر منها رفع الحد الأدنى لتلقي التمويل بالتزامن مع زيادة الأسعار وتكلفة المنتجات.

وأشارت الى ان مصرفها دشن 6 منتجات لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، منها لإقراض قطاع المقاولين ومنتجات ائتمانية لصغار الصناع.

واستبعدت أن يؤثر ارتفاع الفائدة 200 نقطة أساس (2%) على سعر إقراض الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن البنك المركزي أطلق مبادرته لدعم القطاع بفائدة 5% متناقصة.

ولفتت سليمان إلى أن محفظة الصغيرة والمتوسطة بلغت 2 مليار جنيه، و1.5 مليار للمتناهية الصغر، من إجمالي 40 مليار محفظة ائتمانية قائمة ويستهدف البنك رفعها في الفترة المقبلة لتتماشى مع دوره في مساندة القطاع، لاسيما أن البنك له باع طويل في القطاعين.

وأكدت أن مصرفها انتهى من تمويل 11 ألف مشروع في محافظة المنيا، مشيرةً إلى السعى لضم مبادرة مشروعك لنظيرتها الخاصة بالصغيرة والمتوسطة التي أطلقها المركزي بداية العام الماضي.